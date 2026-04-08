Отец рэпера Toxis оказался связан с нефтяным бизнесом в Африке

Бизнес отца рэпера Toxis Леонида Смелянского вызвало переоценку образа артиста. Семья исполнителя может быть связана с нефтяными и алмазодобывающими проектами в Африке

Леонид Смелянский работает в сфере недвижимости и нефтедобычи, а также связан с геофизическими технологиями, которые применялись в африканских проектах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на материалы расследования.

Внимание к отцу исполнителя привлекла компания, использовавшая метод микросейсмического зондирования на зарубежных месторождениях и рудниках. Кроме того, после начала СВО с именем Смелянского связывают фирму в Белграде, а также предприятие с офисами на Кипре, в Ботсване, ОАЭ и Замбии. Авторы расследования считают, что именно эта структура может быть основным источником его доходов.

Образ исполнителя получил новую трактовку. Раньше Toxis воспринимали как молодого артиста, который добился всего сам. Теперь в Сети обсуждают роль семейных возможностей в его карьере. Сам рэпер ранее признавал, что всегда жил в достатке.