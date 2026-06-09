Химикаты в магнитном поле Земли могут стать щитом от солнечных бурь

Группа исследователей из Бостонского университета предложила активный метод защиты Земли от мощных солнечных бурь. Система StormWall предполагает распыление химических веществ в магнитосферу для ее усиления.

Как работает естественная защита Земли

При приближении сильных солнечных бурь первой линией защиты планеты является магнитосфера. Это магнитный пузырь, который отклоняет основную часть заряженных частиц Солнца. Исторически человечество пыталось прогнозировать бури и готовиться к их последствиям.

По словам ученых, во время мощных солнечных вспышек естественный защитный слой Земли может быть пробит. Этот процесс называется магнитным пересоединением. Магнитные поля перемещаются вместе с солнечным ветром. Если они совпадают с магнитным полем Земли, то происходит временное соединение полей. Так открывается путь для солнечной энергии, которая поступает в околоземное пространство и вызывает геомагнитные бури.

Что предлагают ученые

Концепция StormWall использует компьютерное моделирование. Исследователи показали, что усиление магнитосферы может снизить интенсивность сильной геомагнитной бури более чем вдвое. В случае реализации система сможет защитить уязвимые спутники, сети связи, системы GPS и электросети от катастрофических сбоев. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Space Weather.

Система предусматривает вывод шести космических аппаратов на геосинхронную орбиту. Каждый спутник будет нести запасы материалов, увеличивающих массу: барий, литий, натрий или кальций. Эти вещества можно безопасно хранить в твердом или жидком состоянии и испарять по команде.

При обнаружении опасной солнечной бури диспетчеры отдадут команду флоту сбросить вещество. Солнечный свет быстро ионизирует испарившиеся частицы, превращая их в облако заряженной плазмы. Эта искусственная плазма дрейфует к обращенной к Солнцу границе магнитосферы, утолщая границу между Землей и солнечным ветром. Добавление массы к критической границе замедляет эффективность магнитного пересоединения. В результате космическая погода отражается от планеты и проходит мимо.

Результаты моделирования

Исследователи смоделировали историческую геомагнитную бурю мая 2024 года, известную как буря в День матери. Одна модель воссоздала событие в нормальных условиях. Вторая смоделировала бурю с активным плазменным экраном StormWall.

Результаты показали, что StormWall не сможет полностью устранить геомагнитную бурю, но может снизить ее интенсивность более чем на 50%. Нарушая поток энергии на границе магнитосферы, искусственная плазма заставляет космическую погоду отражаться от планеты.