На Литейном проспекте петербургские художники создали граффити Игоря Талькова

В качестве «полотна» выступила трансформаторная будка, говорится в сообщении 78.ru.

Портрет российского музыканта покрыли специальной антивандальной жидкостью. Но это может не уберечь изображение от участи других граффити, которые были закрашены силами «Ленэнерго». А сейчас полюбоваться работой «одной крупной компании», которая создала работу по цене материалов, можно на Литейном проспекте, 37-39.

Один из авторов работы считает, что Игорь Тальков достоин быть увековеченным в городе на Неве, где темные силы прервали его жизненный путь, но не смогли изжить память о певце и его творчестве.

Отмечается, что сын певца Игорь Тальков, названный в честь отца, устроил небольшой концерт рядом новым арт-объектом на Литейном. Напомним, что Тальков погиб при загадочных обстоятельствах 30 лет назад во время концерта в СКК. Певца застрелили, убийца до сих пор не найден.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства советского музыканта Игоря Талькова.