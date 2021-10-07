Глава СК Бастрыкин потребовал подробный доклад о расследовании убийства Игоря Талькова в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства советского певца Игоря Талькова. Артиста застрелили ровно 30 лет назад, 6 октября 1991 года, во дворце спорта «Юбилейный», где он должен был выступать.

Об этом в среду, 6 октября, сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что работа над уголовным делом возобновилась в 2018 году, спустя 27 лет после гибели Талькова. Заочное обвинение в убийстве по неосторожности предъявлено концертному директору певца Валерию Шляфману.

Доказательства его вины правоохранители собрали еще в первые годы после происшествия. Расследование выявило, что решающий выстрел, попавший в грудь Талькова, был произведен Шляфманом. Однако задержать администратора музыканта и привлечь в качестве обвиняемого российским властям не удалось — уже спустя несколько месяцев после гибели своего артиста Шляфман репатриировался в Израиль.

На тот момент между Россией и Израилем не существовало договора об экстрадиции, в связи с чем в марте 1993 года уголовное дело было приостановлено. Сейчас ситуация частично изменилась: правоохранительные органы Израиля готовы сотрудничать с коллегами из РФ в расследовании убийства Талькова. Об этом заявил представитель ведомства Михал Зингерман в беседе с РИА Новости.

На данный момент полиция Израиля, увы, не располагает никакой информацией, которая могла бы приблизить правоохранителей к раскрытию преступления и наказанию преступника, заключил Зингерман.

Напомним, что Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, бард, автор песен, поэт и киноактёр. Популярность и народную любовь ему, в частности, принесла композиция «Чистые пруды», исполненная на фестивале «Песня года» в 1987 году. Артист умер в возрасте 34 лет.

Перед выступлением в «Юбилейном» между Тальковым и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Телохранители музыканта смогли обезвредить Малахова, он уронил пистолет, а затем, по версии следствия, из упавшего револьвера случайно совершил роковой выстрел Валерий Шляфман.