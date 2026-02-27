Setl Group признана компанией, вызывающей наибольшее доверие петербуржцев

Холдинг одержал победу в престижной премии «Доверие потребителя» — признан строительной компанией, которая пользуется наибольшим доверием потребителей. Судьбу награды решали жители города в ходе интернет-голосования, а также проверка методом «Тайный покупатель» и финальное решение экспертного совета. Кроме того, компания удостоилась специального приза «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры». Торжественная церемония прошла 26 февраля в Концертном зале MTC LIVE ХОЛЛ.

По сообщениям пресс-службы, за 32 года работы девелопер возвел для горожан более 14 миллионов квадратных метров недвижимости. Компания занимается реставрацией архитектурных памятников, прокладывает дороги и создает общественные пространства, включая парки, скверы, площади и набережные.

Особое внимание холдинг уделяет социальной инфраструктуре. С 2015 года построено и введено в эксплуатацию 87 объектов. Среди них поликлиника, 64 детских сада, 20 школ и два комбинированных здания с начальными классами и ДОУ. Сегодня эти учреждения посещают свыше 32 тысяч детей из Петербурга и Ленобласти.

Работа продолжается и сейчас. В портфеле девелопера — строительство еще пяти школ на 5,5 тысяч учеников и 11 детских садов, рассчитанных на две тысячи малышей.