В Петербурге две машины такси отправили на спецстоянку за нарушения пассажиров

Межведомственная транспортная комиссия проверила 15 автомобилей такси в центре Санкт-Петербурга. По итогам рейда специалисты составили 20 материалов о нарушениях и изъяли два транспортных средства.

Представители Комитета по транспорту Петербурга совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и работниками миграционной службы провели проверку в центре Северной столицы. Мероприятие было направлено на контроль соблюдения законодательства в сфере легкового такси, безопасности дорожного движения и законности пребывания иностранных граждан на территории России.

Специалисты проверили водителей, которые везли пассажиров от метро до Единого центра документов. В ходе рейда комиссия выявила несколько нарушений. У некоторых такси не было разрешений на работу. Водители нарушили правила остановки и стоянки под запрещающими знаками. Также были обнаружены другие нарушения в сфере легкового такси. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Проверке подверглись 15 машин и около 30 иностранных граждан. В итоге два автомобиля были отправлены на спецстоянки. На четырех водителей и организации составили 20 протоколов за нарушения. Также одного водителя оштрафовали за неправильную остановку.