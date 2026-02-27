Космический гигант массой в 28 солнц готовится взорваться

Звезда WOH G64 начала менять цвет и температуру, что может свидетельствовать о ее приближающейся гибели. Объект расположен в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии 163 тысяч световых лет от Земли.

Метаморфоза космического гиганта

Астрономы открыли WOH G64 в 1970-х годах. Звезда выглядит как красный сверхгигант, окруженный плотным пылевым кольцом. Ее радиус превышает солнечный в 1540 раз, масса почти в 30 раз, а яркость в 282 тысячи раз. Результаты наблюдений за объектом были представлены в журнале Nature.

Однако в 2014 году группа астрономов под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса из Национальной обсерватории Афин зафиксировала изменение цвета звезды и соответствующее повышение температуры ее поверхности. Ученые пришли к выводу, что наблюдают трансформацию красного сверхгиганта в редкого желтого гипергиганта. Это особенно удивительно, поскольку быстрые изменения у звезд обычно связаны с бурными процессами, тогда как данная метаморфоза происходит плавно.

Муньос-Санчес отметил, что ранее было неясно, взрываются ли звезды с начальной массой от 23 до 30 солнечных масс как сверхновые, коллапсируют напрямую в черные дыры или проходят через стадию желтого гипергиганта. Наблюдения за WOH G64 могут дать ответ на этот вопрос.

Редкая переходная фаза

Возраст WOH G64 составляет всего около пяти миллионов лет. Звезда является юной по сравнению с 4,6-миллиардным Солнцем. Однако массивные звезды живут быстро и умирают молодыми, сжигая запасы ядерного топлива гораздо стремительнее своих скромных собратьев.

По словам ученых, не все красные сверхгиганты проходят через стадию желтого гипергиганта перед гибелью. Для такой трансформации необходим достаточно сильный звездный ветер, способный сбросить внешнюю оболочку из ранее выброшенного вещества, что приводит к повышению температуры. Только самые яркие красные сверхгиганты способны генерировать выбросы, достаточные для запуска этой переходной фазы.

Желтые гипергиганты встречаются крайне редко. По данным ученых, на сегодняшний день известно лишь несколько десятков подтвержденных объектов такого типа, что делает наблюдения за WOH G64 особенно ценными.

Двойная природа

В ходе исследований астрономы выяснили, что WOH G64 не одинока. Звезда входит в двойную систему со звездой-компаньоном. Это открытие усложнило понимание причин ее трансформации. Возможно перенос массы или отрыв оболочки привел к частичному удалению внешних слоев красного сверхгиганта и его эволюции. В таком случае система могла бы быть окружена общей газовой оболочкой, маскирующей две звезды. Альтернативный сценарий предполагает, что переход вызван внутренними процессами самой звезды.

Муньос-Санчес подчеркнул, что понимание природы WOH G64 имеет решающее значение для изучения популяций эволюционировавших массивных звезд и прогнозирования их гибели.