Подросток из Петербурга полгода ездил снаружи скоростных электричек

Сотрудники транспортной полиции установили личность 13-летнего подростка, который катался снаружи скоростной электрички «Ласточка» и публиковал видео в Интернете. Выяснилось, что школьник практиковал опасное хобби в течение полугода.

Правоохранители нашли в Сети видеоролик с несовершеннолетним зацепером. На кадрах подросток передвигается снаружи движущегося электропоезда. Позже полицейские установили личность 13-летнего нарушителя из Санкт-Петербурга.

Ребенка вместе с родителями пригласили в отдел полиции. Выяснилось, что подросток проехал в межвагонном пространстве с внешней стороны электропоезда, следовавшего со скоростью около 160 километров в час.

Школьник пояснил, что использовал запрещенный способ передвижения ради острых ощущений и практиковал его на разных участках железной дороги в течение полугода. Он снимал происходящее на видео и выкладывал в одном из мессенджеров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Родители не знали об опасном увлечении сына. В отношении них составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подростка поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.