В Люберцах откроют новые школы и поликлиники в 2026 году

В городском округе Люберцы запланировано открытие образовательного комплекса, двух поликлиник и нескольких детских садов. Также в 2026 году продолжится строительство путепровода и благоустройство общественных пространств.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков представил губернатору Московской области Андрею Воробьеву доклад о развитии муниципалитета. За последние три года бюджет округа увеличился почти вдвое, в 2025 году было создано свыше 3,3 тысячи рабочих мест. Также за пять лет удалось реализовать 19 крупных инвестпроектов на сумму 19 миллиардов рублей, еще 25 проектов находятся в работе. Их реализация создаст 12 тысяч рабочих мест для жителей.

Волков отметил, что в 2025 году на Угрешской улице был достроен образовательный комплекс на 1,1 тысячи мест со школой и детским садом. В ЖК «Жулебино Парк» открыли школу на 1,5 тысячи мест и два детских сада. Капитальный ремонт прошел в четырех образовательных учреждениях Люберец, Краскова и Дзержинского.

После капремонта в Дзержинском заработала поликлиника на улице Ленина, где сформирован новый коллектив из 33 врачей. В Октябрьском открылась поликлиника на 500 посещений в смену. Еще два медучреждения готовятся к запуску в ЖК «Люберецкий» и «Томилино Парк». В 2026 году начнется капитальный ремонт детского стационара на Октябрьском проспекте, сообщает 360.ru.

Также в 2025 году была запущена новая трасса, которая соединила Дзержинский и Лыткарино. Продолжается строительство дороги МКАД — Алексеевская — Трудкоммуны, она даст дополнительный выезд на кольцевую. В 2026 году закончат переходы через Егорьевское шоссе и на Октябрьском проспекте. Было установлено 80 из 140 опор, движение планируется открыть в 2027 году.