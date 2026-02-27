В Авито рассказали, когда ИИ научится безопасно решать задачи пользователей

Массовый переход от голосовых помощников к автономным ИИ-агентам, которые могут самостоятельно совершать действия от лица человека и распоряжаться финансами, пока сдерживается высокими требованиями к безопасности. Такую оценку в эфире Радио РБК дал управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.

Эксперт пояснил, что именно способность к реальным действиям делает агентов столь привлекательными для автоматизации, но одновременно создает главный барьер для их распространения. «Вне сценария разговора намного быстрее наступает столкновение с реальностью, — заявил Андрей Рыбинцев, представляющий Авито. — Либо безопасный, но ограниченный ассистент, либо полноценный агент с непредсказуемыми последствиями».

Сейчас платформа тестирует мультиагентную систему в своем помощнике Ави, где несколько ИИ работают сообща, оставаясь для пользователя просто «умным» поиском по объявлениям. Несмотря на текущие ограничения, в компании прогнозируют, что именно 2026 год станет прорывным в этой области: например, распространение могут получить браузеры со встроенным ИИ, и автономность агентов начнет постепенно повышаться.