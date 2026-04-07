Депутаты хотят поднять минимальную зарплату до 60 тысяч рублей

В России предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. С 1 января 2026 года данный показатель остается на уровне в 27,09 тысячи рублей.

В беседе с РИА Новости он заявил, что необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до этой суммы. По его мнению, такое решение обеспечит равенство заработных плат в различных субъектах России.

Напомним, что с 1 января 2026 года величина МРОТ составляет 27,09 тысячи рублей. Миронов выступает с подобной инициативой не впервые. Ранее парламентарий предлагал увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей за полтора-два года.