Почему российские пенсионеры не получили обещанные 40% от зарплаты

В 2018 году власти ратифицировали Конвенцию МОТ № 102, гарантирующую пенсионерам не менее 40%от утраченного заработка. Спустя восемь лет средний коэффициент замещения в России достиг 25%.

Почему 40% недостижимы

Заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская заявила, что идея пенсии в размере 40% от утраченного заработка устарела. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт напомнила, что Россия ратифицировала Конвенцию № 102 в 2018 году, когда повысили пенсионный возраст.

Документ устанавливает минимальные социальные гарантии и требует обеспечить пенсию не ниже 40% от заработка типичного получателя. Однако речь идет о рабочем промышленности с невысокой зарплатой, 30-летним стажем и женой на иждивении. По мнению эксперта, данные условия не применимы к России, где сохраняется высокая дифференциация зарплат, часть выплат идет в конвертах или через договоры подряда и самозанятость.

По ее словам, взносы в Социальный фонд поступают не со всех доходов, поэтому государство вынуждено перераспределять средства, чтобы никто из пожилых людей не оставался нищим. Социальные пенсии получают те, у кого не сформировался минимальный страховой стаж, что требует дополнительных ресурсов.

Структура расходов и несостоявшиеся инициативы

Отметим, что почти половина дохода пенсионера уходит на продукты, ЖКХ и лекарства. Зимой платежи за жилье составляют 6–8 тысяч рублей, а траты на медикаменты выросли до 4–5 тысяч в месяц. На одежду и бытовую химию остается всего 5–7 тысяч.

В Государственную думу часто вносят законопроекты способные улучшить ситуацию, но их отклоняют. Идею тринадцатой пенсии отвергли из-за отсутствия денег. Предложение убрать НДФЛ для работающих пенсионеров не поддержали регионы, побоявшиеся потерь в бюджете. Индексацию по реальным ценам сочли слишком дорогой.

Январская индексация на 7,6 процента и февральская на 5,6 процента частично покрыли инфляцию. Но рост коммунальных тарифов и подорожание продуктов съели эту прибавку.

Мировой опыт

Отметим, что в Дании и Кувейте коэффициент замещения достигает 80–90%. В Италии и Испании средняя годовая пенсия составляет 18–19 тысяч евро.

На территории Нигера и Афганистане пенсионной системы нет, люди живут, пока могут работать. В Китае пенсии получали только госслужащие, сейчас внедряют систему для сельских жителей с выплатами 15–20 долларов.

Напомним, что формально Россия обещала выплачивать 40%от потерянного заработка. Но на деле средние суммы пока намного ниже. Остается непонятным, станет ли мировой стандарт реальностью или так и останется просто словами.