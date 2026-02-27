Мойка78: Жители Северо-Запада взяли в Сбере ипотеку на 350 млрд в 2025 году

В 2025 году объем ипотечных кредитов, выданных Сбером жителям Северо-Запада, приблизился к 350 млрд рублей. Суммарно банк заключил 72 тыс. договоров, увеличив финансовый показатель на 21,4% относительно предыдущего года. Лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург с 32,7 тыс. сделок на 199,3 млрд рублей. Ленинградская область заняла вторую позицию (8,2 тыс. кредитов на 41,5 млрд), а Архангельская — третью (6,9 тыс. кредитов на 26,5 млрд).

В структуре спроса по количеству сделок доминировала вторичка (37,2 тыс.), однако в денежном выражении лидировали новостройки (192 млрд рублей). В Петербурге тренд подтвердился: 60% средств ушло на первичный рынок при более высоком спросе на готовое жилье.

Ключевым фактором роста стала семейная ипотека, по которой выдали 213 млрд рублей (более половины всего объема), с увеличением спроса на 70% к 2023 году. В Петербурге по этой программе семьи получили 130,5 млрд.

По словам председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, статистика демонстрирует оптимизм населения и готовность улучшать жилищные условия, чему способствует семейная ипотека как инструмент решения социальных задач.

Совокупный ипотечный портфель банка в округе вырос на 11%, достигнув 1,45 трлн рублей. На Петербург приходится 865 млрд (60% портфеля). Доля ипотеки в розничном портфеле банка по СЗФО составляет 68,5%.

Ранее сообщалось, что Сбер профинансировал открытие клиники в историческом особняке Петербурга.