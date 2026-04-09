Россияне не могут пересечь границу с Грузией из-за угрозы схода лавин

В ночь на 9 апреля десятки российских туристов не могут пересечь границу с Грузией из-за закрытия пунктов пропуска «Крестовый перевал» и «Верхний Ларс». КПП не работают из-за сильного снегопада и угрозы лавин.

Россиянам не удается пересечь границу с Грузией из-за снегопада и лавинной опасности. Туристы рассказали 360.ru, что контрольные пункты полностью перекрыли для легковых и грузовых автомобилей. Переходы не работают больше девяти часов. Точных данных о возобновлении движения на данный момент нет.

Некоторые путешественники не успели на самолеты. Один из очевидцев сообщил, что они развернулись, так как надежды на открытие перехода не осталось. По его словам, у части путешественников есть возможность переждать в гостинице.

Другой россиянин отметил, что со стороны Грузии дорога открыта для местных жителей, тогда как автомобили с российскими или армянскими номерами не пропускают. Патруль выписывает штрафы и отправляет нарушителей назад.