Поляков анонсировал продление двух маршрутов в Приморском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге продлят два автобусных маршрутов вместе с развитием Арцеуловской аллеи в Приморском районе Северной столицы. Маршруты пойдут до станции метро «Комендантский проспект» в рамках опережающего ввода транспортной сети в новых жилых комплексах.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке» анонсировал продление двух автобусных маршрутов вместе с развитием Арцеуловской аллеи в Приморском районе. По его словам, жители новых районов и жилых комплексов жалуются на отсутствие автобусных маршрутов при наличии построенной улично-дорожной сети.

Городские власти идут на то, чтобы в опережающем темпе вводить маршруты. На Арцеуловской уже продлевают два маршрута, которые пойдут до станции метро «Комендантский проспект», добавил Поляков.

Ранее в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что без обеспечения приоритета общественного транспорта и обособления выделенных полос невозможно построить здоровую транспортную модель. Эффективность внедрения выделенной полосы на Комендантском проспекте подтверждается увеличением пассажиропотока и повышением скоростного режима автобусных маршрутов.

В ноябре 2025 года для удобства пассажиров внесли около тысячи изменений в маршрутную сеть. Так, был запущен экспресс-режим маршрута № 217 на Комендантском проспекте и продлили маршруты № 168 и № 220 на намывных территориях Васильевского острова.

В Комтрансе подчеркнули, что принятые меры помогли повысить скоростные режимы на автобусных маршрутах №№ 127, 171, 217 и троллейбусных маршрутах №№ 2, 23, 50. Это дало суммарное сокращение подвижного состава на шесть единиц с сохранением количества рейсов.