Директор компании из Петербурга выплатила 400 млн рублей после возбуждения дела

Следственный отдел Фрунзенского района Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении руководителя компании по производству электрооборудования. Женщина полностью возместила ущерб бюджету, выплатив свыше 400 миллионов рублей.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия было установлено, что управляющая организации по производству электрооборудования для автомобилей создала схему фиктивного документооборота с 14 организациями. Ложные сведения о хозяйственной деятельности отражались в бухгалтерской документации. Это позволяло злоумышленнице уклоняться от налогов.

В результате действий фигурантки бюджету причинен ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

После принятых следователем мер фигурантка выплатила недоимку по налогам, пени и штрафы на общую сумму больше 400 миллионов рублей. Уголовное дело прекращено в связи с возмещением ущерба.