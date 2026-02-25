Американские рынки рухнули из-за сценария массовой безработицы от агентов ИИ

Фондовые рынки США упали после отчета Citrini Research. Компания представила мрачный прогноз развития искусственного интеллекта. Акции Uber, Mastercard и American Express подешевели на 6%. В докладе описали массовую безработицу, крах рынка SaaS и ипотечный кризис к 2028 году.

Сценарий Читрини и реакция рынков

Малоизвестная американская аналитическая компания Citrini Research опубликовала на Substack материал, который назвала не прогнозом, а сценарием. В нем описано будущее, где автономные системы ИИ переворачивают экономику США.

Сценарий начинается с текущего момента и завершается июнем 2028 года, когда уровень безработицы превышает 10 процентов, а движение «Захвати Силиконовую долину» блокирует офисы OpenAI и Anthropic. Хотя ситуация носит спекулятивный характер, она встревожила инвесторов. Индекс S&P упал более чем на 1%, а программная составляющая опустилась до минимумов с апреля, сообщает The Guardian.

Акции компаний, упомянутых в отчете, понесли потери. Нил Уилсон из Saxo Capital Markets назвал публикацию апокалиптической пропагандой, но признал, что она служит тревожным сигналом о том, что экономика уже не та, что несколько лет назад.

Как агенты ИИ разрушают экономику

По данным Citrini, агенты ИИ убирают все препятствия в экономике. Они бьют по SaaS-компаниям, вроде Monday.com и Asana, предлагая бизнесу дешевые способы решения задач. Люди пользуются личными помощниками для покупок, и это вытесняет посредников, турагентов и риелторов. Разработчики создают свои сервисы доставки еды, дробят рынок и лишают прибыли DoorDash.

Бизнес Uber исчезает, а агенты ИИ переходят на криптовалюту, подрывая позиции Visa и Mastercard. Аналитики считают, что привычка к приложениям, основа моделей, не работает для машин.

Массовая безработица и нисходящая спираль

Искусственный интеллект представляет собой общий интеллект, совершенствующийся в выполнении задач, на которые раньше переводили людей. Уволенные программисты не могут перейти к управлению ИИ, поскольку он уже способен это делать. Офисные работники массово переходят на нестабильные заработки в экономике фриланса, что снижает зарплаты.

Увольнения приводят к падению потребительских расходов, а компании инвестируют в ИИ, а не в сотрудников, создавая петлю обратной связи без естественного тормоза. Это влияет на экономику через неплатежи по частным кредитам и ипотечный кризис.

Частные кредитные организации, кредитовавшие компании на основе прогнозируемой выручки, сталкиваются с дефолтами. Офисные работники теряют возможность выплачивать ипотеку. Регуляторы понижают рейтинги долга, что способствует краху рынка в 2027 году. Падение индекса S&P может достичь 57%.