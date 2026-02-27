Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки после посадки в Пулково

После посадки в Пулково, самолет выполнявший рейс из Екатеринбурга, выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту воздушного судна находились 138 пассажиров и семь членов экипаж.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково. По предварительным данным, 27 февраля после посадки воздушное судно Екатеринбург – Санкт-Петербург выкатилось за пределы рулежной дорожки.

На момент происшествия на борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал, все пассажиры благополучно покинули самолет. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На основании произошедшего инцидента сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

Напомним, что утром 27 февраля почти 30 рейсов вылетят из аэропорта Пулково с опозданием, а вылет четырех самолетов был отменен.