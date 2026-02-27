В Петербурге водителей предупреждают об уборке снега на платных парковках

Автомобилистам Петербурга начали приходить уведомления с графиком уборки снега на платных парковках. Водителей просят заранее освобождать указанные участки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В сообщениях указаны конкретные участки и даты, когда необходимо освободить территорию для проезда спецтехники. Водители могут ознакомиться с полным графиком расчистки на официальном сайте и в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» в разделе «Информация о перекрытиях и уборке снега», сообщает «Невский проспект».

В транспортном ведомстве рекомендовали водителям регулярно проверять обновления, чтобы планировать парковку заранее.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга ранее отмечали, что оставленные автомобили затрудняют зимнюю уборку. Так, в начале января на специализированные стоянки эвакуировали около 1,2 тысячи машин, припаркованных под запрещающими знаками.