Деньги

Дефицит Пенсионного фонда может быть связан с действиями Минфина

Даниил Александров
Фото: Мойка78

По итогам 2025 года дефицит Пенсионного фонда РФ составил 1,23 триллиона рублей. Собственные доходы фонда покрыли около 70% расходов на выплаты пенсий и пособий, а остальное было компенсировано за счет накопленных резервов.

Дефицит Пенсионного фонда

Счетная палата зафиксировала дефицит Пенсионного фонда РФ 1,23 триллиона рублей. Собственные доходы фонда выросли на 12,7% и достигли 12,412 триллиона рублей. Эти деньги поступают от страховых взносов работодателей. Однако такой суммы хватило на 70% расходов. Общие траты Социального фонда на пенсии, пособия и свою работу составили 17,596 триллиона рублей.

Данный дефицит был покрыт за счет накопленных резервов. На начало 2025 года на счетах фонда находилось 1,936 триллиона рублей, из которых было израсходовано 1,218 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияло решение Минфина. Дело в том, что в январе 2025 года объем трансфертов фонду был уменьшен на 400,3 миллиарда рублей.

Причины дефицита

По мнению некоторых экспертов, дефицит Пенсионного фонда возникает из-за перекоса в системе страховых пенсий. Население стареет, количество работающих снижается, а доля неформальной занятости остается высокой. Это приводит к уменьшению поступлений страховых взносов и увеличению обязательств. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что дефицит Социального фонда является искусственным понятием. По его словам, при наполнении фонда государство просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

В 2025 году Минфин скорректировал прогноз по бюджету СФР, указав на дефицит в 779,8 миллиарда рублей вместо 369,5 миллиарда, предусмотренных в действующем бюджете. Ведомство объяснило это техническим дефицитом, связанным с изменением параметров сводной бюджетной росписи. Представители огранизации также заявили, что недостаток покроют за счет остатков прошлых лет.

Индексация пенсий в 2026 году

Отметим, что в 2026 году уже состоялись две основные ежегодные пенсионные индексации, а впереди еще августовский перерасчет для работающих пенсионеров.

С начала года страховые пенсии выросли на 7,6%. Повышение коснулось выплат по старости, инвалидности и потери кормильца как для работающих, так и для неработающих получателей. При сумме в 20 тысяч рублей прибавка составила 1,5 тысячи, при 25 тысячах — 1,9 тысячи. Чем выше была пенсия, тем заметнее оказалась прибавка в рублях. С 1 апреля на 6,8% проиндексировали государственные пенсии, включая социальные.



