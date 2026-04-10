В Петроградском районе обсудили состояние домов и дворов

В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга прошел личный прием граждан. Основные вопросы касались технического состояния домов, соблюдения градостроительных норм и состояния асфальтового покрытия во дворах.

Глава Петроградского района Северной столицы Дмитрий Ваньчков провел личный прием граждан в администрации района. Вместе с представителями профильных служб он рассмотрел одно из ключевых обращений жителей.

На встрече обсуждались вопросы технического состояния домов, соблюдения градостроительных норм, а также состояние асфальтобетонного покрытия во дворах. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ваньчков отметил, что некоторые вопросы требуют детальной проработки с участием соответствующих служб.

По словам главы района, для эффективной работы важен конструктивный диалог, и вопросы жителей будут решаться совместно. Ваньчков также напомнил, что записаться на прием можно на сайте администрации, письмом по адресу или лично в приемной.

Напомним, что ранее Дмитрий Ваньчков вместе с председателем Жилищного комитета Денисом Удодом проверили уборку дворов, состояние детских площадок и фасадов домов в Петроградском районе. Во время объезда на одной из придомовых территорий высадили восемь кустов сирени.