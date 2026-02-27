Эксперт Косулина объяснила причины отсутствия лекарств в аптеках

Специалист по регуляторным вопросам в фармацевтике Светлана Косулина объяснила, почему лекарства числятся в реестре, но отсутствуют в аптеках. По ее словам, проблема связана с ценовым регулированием, логистикой и пиковым спросом, а не с халатностью участников рынка.

Косулина в разговоре с RuNews24.ru проанализировала причины отсутствия отдельных лекарств в аптеках. Чаще всего перебои касаются детских антибиотиков в суспензиях и импортных гормональных препаратов. Покупатели винят аптеки, те поставщиков, а поставщики производителей. Но специалист считает, что проблема гораздо глубже и носит системный характер.

С введением обязательной цифровой маркировки «Честный знак» движение каждой упаковки стало отслеживаемым, но процессы усложнились. Любая техническая ошибка или задержка подтверждения операций может приостановить реализацию партии. Дополнительным фактором стало изменение логистических маршрутов и использование параллельного импорта для части препаратов. Это увеличивает сроки поставки, издержки и делает систему чувствительной к финансовым задержкам между участниками цепочки, добавила Косулина.

Важную роль играет ценовое регулирование препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП). Максимальная отпускная цена регистрируется государством и может долго не пересматриваться. Эксперт подчеркнула, что если установленная цена не покрывает себестоимость производства и логистики, выпуск становится невыгодным. Препарат остается в реестре, но объемы поставок сокращаются или производство останавливается.

Часть дефицита связана с несоответствием ожиданий и правил отпуска. Антибиотики и гормональные препараты относятся к рецептурным. Пациенты часто ищут конкретный бренд и воспринимают его отсутствие как отсутствие лечения, хотя аналоги с тем же международным непатентованным названием могут быть доступны.

Косулина заявила, что слухи о лекарствах на складах, не соответствуют действительности. Центры работают с постоянным оборотом, а перебои случаются из-за всплесков спроса или переброски товара между регионами.

По ее словам, если в аптеке нет нужного препарата из списка ЖНВЛП, можно заказать его с отсрочкой. Аптека обязана принять заявку и привезти лекарство, если оно есть у поставщика.