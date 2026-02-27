Директор Долиной оценил шансы певицы получить квартиру в подарок от друзей

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил о шансах певицы получить квартиру в подарок от друзей после того, как она лишилась жилья в Хамовниках.

Оценка шансов на подарок

В беседе с «Газетой.ru» Пудовкин ответил на вопрос о перспективах получения жилья от друзей фразой «дай бог». Представитель артистки подчеркнул, что не знает, когда Долина сможет решить квартирный вопрос.

Директор не исключил возможности такого подарка, но подчеркнул неопределенность ситуации.

Ранее меценат Юрий Растегин заявил, что друзья певицы обратили внимание на ее положение и не оставят без жилья. Предприниматель уверен, что скоро у Долиной будет своя квартира, однако отказался вдаваться в детали, сославшись на отсутствие разрешения от артистки.

Помощь скандальной певицы

Это не первый случай поддержки со стороны состоятельных знакомых. Ранее Растегин подарил Долиной помещение в центре Москвы около Театра Советской армии для открытия джазового клуба.

Бизнесмен уточнил, что клуб предназначен для выступлений студентов Музыкальной академии Ларисы Долиной. Помещение рассчитано на 70–80 посадочных мест и полностью готово, однако открытие отложили из-за ситуации с квартирой.

Растегин также прокомментировал, почему друзья не помогли певице деньгами сразу, чтобы она могла расплатиться с покупательницей Полиной Лурье. По его словам, такие инициативы были, но Долина ожидала решения суда. Бизнесмен назвал артистку сильной женщиной, которая справится с потерей средств.

Ситуация с жильем

Напомним, что Лариса Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров после решения Верховного суда, признавшего право собственности за Полиной Лурье. Певица стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать жилье и передать вырученные средства. Общий ущерб оценивается минимум в 317 миллионов рублей.

В настоящее время Долина проживает в арендованной квартире, адрес которой не раскрывается. Официальная регистрация артистки с 25 декабря 2025 года оформлена в двухкомнатной квартире в районе Лефортово, приобретенной около 20 лет назад.

Сама певица признает, что никогда там не проживала и не планирует переезжать, поскольку площадь в 50 квадратных метров для нее мала. У артистки также есть дом площадью свыше 600 квадратных метров в поселке Славино в 40 километрах от МКАД.