Испанские слизни смогли привыкнуть к российским морозам

Эксперт прокомментировал вероятность нашествия испанских слизней на российские огороды в этом году. Cнежная и морозная зима создает неоднозначные условия для выживания вредителей.

Условия выживания слизней зимой

Руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор пояснил, что испанские слизни уже приспособились к жизни в России. Однако взрослые особи по-прежнему боятся холодов.

Обычно слизни откладывают яйца в сентябре в почве, компосте, под толстым слоем листвы, досками или в других укрытиях, отметил Косогор в беседе с РИА Новости. По его словам, снежный покров помогает скрыть кладки и защитить их от мороза. Однако резкие морозы и промерзание почвы до 10-15 сантиметров могут уничтожить яйца.

Эксперт подчеркнул, что из-за сочетания морозов и снежного покрова нельзя точно сказать, будут ли слизни атаковать огороды.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить появление слизней, Косогор рекомендует убирать потенциальные укрытия, где они обычно откладывают яйца. По словам эксперта, также полезно прорыхлить почву, чтобы разрушить кладки в земле. Помогают и сухие ловушки: золу, известь или табачную пыль рассыпают по влажным местам, и слизни туда не пойдут. Эти простые методы могут сократить популяцию вредителей на участке.

Опасность для человека

Испанские слизни активно плодятся и способны совершать катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. Эксперты предупреждают, что трогать слизней голыми руками не рекомендуется. На их поверхности в силу особенностей жизненного цикла находится множество патогенных микроорганизмов, бактерий, простейших и паразитов.

После контакта с моллюском специалисты советуют тщательно мыть руки. Сами слизни не ядовиты, не кусаются и не впрыскивают яд, но могут быть переносчиками инфекций. Вопреки распространенным слухам, заразить бычьим цепнем эти моллюски не могут.

История появления и распространения

Испанские слизни относятся к видам Arion lusitanicus или A. Vulgaris. Их Расселение по Европе началось в первой половине XX века, а в Москве и области слизни стали регулярно появляться с 2009 года.

Предположительно, они попали в регион вместе с посадочным материалом — кустами и рулонным газоном из южных регионов. Экспансия началась с Московской области, затем распространилась на Тверскую и Ленинградскую области, а позже слизни добрались до Донбасса и Крыма, хотя в степной зоне им сложно захватывать новые территории. У этого вида практически нет естественных врагов, а поскольку слизни являются гермафродитами, одна особь за одну кладку может произвести до ста яиц.