Скандал с Эпштейном разрушил близость Сары Фергюсон и принца Эндрю

Скандал с Джеффри Эпштейном разрушил тесную связь между Сарой Фергюсон и ее бывшим супругом принцем Эндрю, которых долгое время называли самой счастливой разведенной парой в мире.

По словам близкой подруги герцогини, до конца прошлого года бывшие супруги продолжали жить вместе в Роял-Лодж в Виндзоре. Сара переехала к Эндрю в 2008 году после развода 1996 года, у них были отдельные спальни, но каждый день они собирались на послеобеденный чай, сообщает The Mirror.

Однако после того как принц Эндрю был лишен титулов и изгнан из Королевской ложи из-за связи с Эпштейном, их отношения изменились. Ему предоставили дом в поместье Сандрингем. Однако его бывшей жене такое предложение не поступило, и ее точное местонахождение до сих пор неизвестно.

Инсайдеры сообщают, что Сара чувствует себя преданной членами королевской семьи. Одна из подруг в беседе с Daily Mail сообщила, что формально они с Эндрю все еще общаются. По ее словам, экс-супруги будто сбежали друг от друга.