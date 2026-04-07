Россиян предупредили об опасности игнорирования диспансеризации

Игнорирование профилактических осмотров повышает риск смерти от болезней, которые долгое время протекают бессимптомно.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина объяснила, что диспансеризация помогает сохранить годы жизни. По словам эксперта, проблемы с сердцем, диабет и рак, долгое время развиваются без явных симптомов. Раннее обнаружение этих заболеваний часто становится решающим фактором. Она предупредила, что человек рискует упустить время, необходимое для поддержания здоровья.

В рамках бесплатной диспансеризации врачи проводят расширенную оценку липидов, делают кардиограмму и рассчитывают сердечно-сосудистый риск по специальной шкале. С этого года в программу добавили тест на генетический маркер, который указывает на высокий риск инфаркта и инсульта из-за плохой наследственности. Для выявления диабета берут анализ на уровень сахара, а при необходимости — на гликированный гемоглобин. Пациентам старше 40 лет положен скрининг на семь видов рака, включая анализ кала, колоноскопию, маммографию, добавила Драпкина в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт подчеркнула, что современная медицина позволяет держать под контролем даже тяжелые хронические заболевания, чтобы пациент оставался активным, работал и занимался семьей. Бояться стоит не диагноза, а незнания.