За 2025 год инвестиции в развитие ОЭЗ Петербурга выросли почти на 80%

По итогам 2025 года резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» увеличили объем инвестиций на 78% по сравнению с предыдущим годом. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили 13,6 миллиарда рублей.

За год общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ вырос на 78%. Данный показатель стало одним из самых высоких за 20 лет существования проекта. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, наибольший вклад внесли компании фармацевтического кластера — «Биокад» и «Фармасинтез-Норд». Средства направлены на расширение производств, модернизацию инфраструктуры и научно-исследовательские разработки.

Налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы достигли 13,6 миллиарда рублей, что на 8% превышает показатель прошлого года, отметил вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Поляков подчеркнул, что результаты подтверждают эффективность ОЭЗ как площадки для развития высокотехнологичного бизнеса. Поддержка инновационных предприятий остается одним из ключевых приоритетов города.