В Петербурге предложили переместить электросамокатчиков на проезжую часть

Пользователи электросамокатов в Санкт-Петербурге могут переместится с тротуаров на проезжую часть.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на брифинге в Мариинском дворце заявил, что электросамокатчиков в перспективе стоит переместить на проезжую часть. По его словам, средства индивидуальной мобильности необходимо убирать с тротуаров, чтобы они не появлялись в пешеходной части города в летний период. Спикер ЗакСа подчеркнул, что такие правила должны распространяться не только на службы доставки, но и на всех граждан.

Правила должны быть едиными для всех пользователей самокатов, а система контроля унифицированной. Безопасность жителей является приоритетом, и не имеет значения, сбил пешехода курьер или подросток, сообщает «Форпост».

Спикер парламента также отметил, что самокатчиков стоит перевести на дороги. Он пояснил, что если человек не умеет ездить на самокате по проезжей части и у него нет прав нужной категории, то по тротуару он тем более не должен передвигаться. Практика показывает, что такой человек ездить не умеет.

При этом Бельский уточнил, что для введения таких норм в Петербурге нужно создать соответствующую инфраструктуру. Самокаты должны иметь возможность передвигаться по проезжей части вместе с автомобилями.