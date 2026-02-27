Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с последствиями онкологии

Телеведущий Отар Кушанашвили победил рак сигмовидной кишки. Он продолжает бороться с последствиями болезни и рассказывает о трудностях восстановления.

В 2024 году у журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили врачи диагностировали рак сигмовидной кишки на поздней стадии. После сложной операции опухоль удалили, сейчас он находится в ремиссии. Однако последствия болезни продолжают напоминать о себе, сообщает Москва.ру.

Кушанашвили не скрывает, что борьба с онкологией стала для него серьезным испытанием. Он отмечает, что дисциплина и поддержка близких помогают справляться с трудностями, возникшими после лечения. Журналист вспоминает, что боль была невыносимой и выходила за рамки обычных физических недомоганий. Для него это стало не только медицинской, но и экзистенциальной проблемой.

Телеведущий также прокомментировал историю Маргариты Симоньян. По его словам, главный редактор RT после операции почти сразу уехала домой. Журналист заметил, что обычно на восстановление уходит больше времени и сил.