В Петербурге выступит корейский хореограф Минсу Ким

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил о шансах певицы получить квартиру в подарок от друзей после того, как она лишилась жилья в Хамовниках.Оценка шансов на подарокВ беседе с «Газетой.ru» Пудовкин ответил на вопрос о перспективах получения жилья от друзей фразой «дай бог». Представитель артистки подчеркнул, что не знает, когда Долина сможет решить квартирный вопрос.Директор не исключил возможности такого подарка, но подчеркнул неопределенность ситуации.Ранее меценат Юрий Растегин заявил, что друзья певицы обратили внимание на ее положение и не оставят без жилья. Предприниматель уверен, что скоро у Долиной будет своя квартира, однако отказался вдаваться в детали, сославшись на отсутствие разрешения от артистки.Помощь скандальной певицыЭто не первый случай поддержки со стороны состоятельных знакомых. Ранее Растегин подарил Долиной помещение в центре Москвы около...