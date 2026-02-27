В Петербурге выступит корейский хореограф Минсу Ким

В Екатерининском собрании 2 марта состоится вечер современной хореографии. Мероприятие направлено на развитие культурных связей между Россией и Кореей (12+).
По словам организаторов. хедлайнером программы станет художественный руководитель Lucas Crew Dance Company Минсу Ким, который специально приедет в Петербург для выступления.
Мероприятие реализуют центр развития проектов современной хореографии «Каннон Данс», центр корейской культуры Нан и «Петербург-концерт» при поддержке ресторанов «Кореана». Проект развивает культурные связи между Кореей и Россией.
После выступления гостей ждет бесплатный фуршет с корейскими закусками и напитками. Посетители смогут пообщаться с Минсу Кимом и участниками труппы.
Совладелец ресторанов «Кореана» Евгения Ким отметила, что российские корейцы заинтересованы в развитии культурных связей между профессионалами двух стран.