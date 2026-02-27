Netflix вышел из сделки по покупке активов Warner Bros

Американский стриминговый сервис Netflix официально отказался от сделки по покупке части активов Warner Bros. Discovery. Компания уступила Paramount Skydance, которая повысила стоимость предложения до 111 миллиардов долларов.

Ход переговоров

Netflix и Warner Bros. Discovery предварительно договорились о покупке киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max за 83 миллиарда долларов. Однако Paramount Skydance обновила свое предложение, повысив стоимость контракта примерно до 111 миллиардов и увеличив неустойку на случай расторжения до семи миллиардов.

Netflix предоставили четыре рабочих дня на подготовку встречного предложения, но компания ответила отказом менее чем через два часа. Руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс заявили, что такая цена делает сделку финансово непривлекательной. В результате Warner Bros. будет обязана выплатить Netflix неустойку в размере 2,8 миллиарда долларов, сообщает Associated Press.

Политический контекст и интересы сторон

Потенциальную сделку комментировал президент США Дональд Трамп, назвавший ее проблематичной из-за увеличения рыночной доли Netflix. Дело в том, что Paramount стремится приобрести всю компанию Warner целиком, включая CNN и новостные каналы, тогда как Netflix интересовался только студией и стриминговым бизнесом.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала потенциальное объединение Paramount и Warner «антимонопольной катастрофой», обвинив миллиардеров, связанных с Трампом, в попытке захватить контроль над медиа.

Реакция рынка

Слияние Paramount и Warner объединит две из пяти существующих голливудских студий. В объединенную библиотеку войдут такие франшизы, как «Гарри Поттер», «Супермен», «Барби», «Топ Ган», «Титаник» и «Крестный отец». Под одной крышей окажутся телеканалы CNN, CBS, MTV, Nickelodeon и стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+.

Генеральный директор Warner Дэвид Заслав заявил, что компания в восторге от потенциала объединения. Акционеров Warner попытались привлечь повышенной ценой и компенсациями за затягивание сделки. Однако критики предупреждают о возможных сокращениях рабочих мест, уменьшении разнообразия в кинопроизводстве и росте цен для потребителей.