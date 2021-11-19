Петербуржцы пропускают самое долгое затмение Луны за 5 веков, но есть снимки

В последний раз настолько продолжительное частное затмение Луны наблюдали в 15 веке.

В эту пятницу, 19 ноября, с 9:03 до 15:04 мск проходит самое долгое затмение Луны за последние пять веков. К сожалению, его наблюдают только на Дальнем Востоке, так что жители Санкт-Петербурга смогут полюбоваться явлением только на снимках и видеозаписях, сделанными космонавтами. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает Роскосмос.

Кадрами затмения уже поделился космонавт Петр Дубров в своем Instagram-аккаунте.

«Самый лучший вид на борту Международной космической станции — в иллюминаторе нашего нового модуля «Наука»,

— подписал он.

В Роскосмосе рассказали, что наблюдаемое затмение можно назвать «почти полным», так как Луна почти полностью зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска в связи с этим приобретет красноватый оттенок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга поделились фотографиями солнечного затмения.