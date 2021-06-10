Жители Петербурга поделились фотографиями солнечного затмения

Жители Петербурга поделились фотографиями солнечного затмения
В Петербурге луна закрыла порядка 25% солнечного диска. Фото: скриншот "40 корпус 21 квартал Парнас" "ВКонтакте"

Сегодня жители Северной столицы смогли полюбоваться солнечным затмением. Фотографиями необычного явления горожане делятся в соцсетях.

Солнечное затмение будет видно в городе до 15:21, однако максимальной фазы оно уже достигло. Красочные кадры очевидцы выложили в группу «Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

В Петербурге луна закрыла порядка 25% солнечного диска. Фото: скриншот «40 корпус 21 квартал Парнас» «ВКонтакте»

В Петербурге луна закрыла порядка 25% солнечного диска. Запечатлеть затмение горожане смогли с помощью затемненных линз, дискет и стекол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что максимальная фаза затмения пришлась на 14:12.

новости СПб очевидцы солнечное затмение


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Звезды» на два месяца
Крупные магазины России предложили закрыть на выходные и ночное время
В Петербурге придумали знаки, ограничивающие движение электросамокатов
БГ с группой «Аквариум» представит в «Севкабель Порте» ...
Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в дни матчей ...
Полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал ...
Создатель Badoo через суд вернул себе квартиру в Петербурге
Обстоятельства возгорания автобуса у «Беговой» выяснит прокуратура