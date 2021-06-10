Жители Петербурга поделились фотографиями солнечного затмения

Сегодня жители Северной столицы смогли полюбоваться солнечным затмением. Фотографиями необычного явления горожане делятся в соцсетях.

Солнечное затмение будет видно в городе до 15:21, однако максимальной фазы оно уже достигло. Красочные кадры очевидцы выложили в группу «Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

В Петербурге луна закрыла порядка 25% солнечного диска. Запечатлеть затмение горожане смогли с помощью затемненных линз, дискет и стекол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что максимальная фаза затмения пришлась на 14:12.