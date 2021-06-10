Днем 10 июня петербуржцы смогут наблюдать солнечное затмение

В ближайшие минуты жители Северной столицы смогут наблюдать солнечное затмение.

Об этом стало известно в четверг, 10 июня. Как сообщили в пресс-службе Планетария № 1, максимальная фаза затмения придется на 14:12.

«Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то уже через час вы сможете наблюдать солнечное затмение, — написали в группе планетария в 12:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня ожидается летняя погода, без осадков. Днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +23…+28 градусов.