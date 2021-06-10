В Петербурге ожидается до 28 градусов жары

В четверг, 10 июня, в Петербурге ожидается летняя погода, без осадков.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что позволит солнечным лучам усилить дневной прогрев». – рассказал синоптик.

Днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +23…+28 градусов.

Таким образом, наступивший четверг в Петербурге может стать самым тёплым днём с начала календарного лета.

Ветер восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.