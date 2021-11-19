Стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре

Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве.

«Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава Богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много», — сказал он в эфире «Россия 1».

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.