Стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре

Стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве.

«Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава Богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много», — сказал он в эфире «Россия 1».

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

марина хлебникова певица пожар


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре
На Волхонском шоссе грузовик помял Ford Focus
В Киеве заявили о возможности не допустить запуск «Северного потока — 2» на ...
В Пушкинском районе потушили пожар в ангаре
СК отказался возбуждать дело против женщины, прогнавшей детей-аутистов с ...
Начальник управления ветеринарии прокомментировал информацию о появлении ...
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Нижний Новгород»
В работе Instagram произошел сбой