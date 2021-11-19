Появились подробности пожара, в котором пострадала певица Хлебникова

Певица Марина Хлебникова после начала пожара в своей московской квартире пыталась спастись самостоятельно.

Как сообщает mk.ru, спасатели нашли певицу у окна трехуровневых апартаментов, куда она, возможно, смогла самостоятельно добраться ползком. Она была уже без сознания, когда ее обнаружили.

По словам дочери артистки, после того, как она почувствовала запах гари, то побежала в комнату матери. Певица выбраться из помещения сама не смогла — к тому моменту она уже надышалась угарным газом. Девушка испугалась входить в комнату, она переговаривалась с матерью до приезда спасателей.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.