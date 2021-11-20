В порту Приморска загорелось судно

В порту Приморска загорелось судно
Из-за пожара судно накренилось. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в порту загорелось рыболовное судно, огонь охватил моторный отсек на площади 36 квадратных метров.

Об этом сообщает 21 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось в морском порту Приморска в Выборгском районе в воскресенье утром.

Возгорание произошло примерно в 7:15 на пришвартованном к причалу рыболовном судне «Сириус-1». Более того, судно накренилось. Крен ликвидируют после откачки воды.

К счастью, в ходе пожара пострадавших нет, также нет и разлива нефтепродуктов. Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленобласти отметили, что горел моторный отсек судна на площади 36 «квадратов». Пожар ликвидировали в 11:30. Было привлечено 16 сотрудников МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре.

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