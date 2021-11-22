Стали известны дата и место прощания с Ниной Руслановой

Церемония прощания с народной артисткой Ниной Руслановой пройдет 24 ноября в Доме кино.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Представитель организации отметил, что, скорее всего, артистку похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Сейчас идет согласование места захоронения.

Народная артистка Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. Она училась в Харьковском театральном институте, а потом уехала в столицу — поступать в Щукинское училище.

На счету актрисы более 100 ролей в кино. Она сыграла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончалась актриса Нина Русланова. Об этом сегодня сообщил актер Станислав Садальский.