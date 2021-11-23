В Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов

В Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов
Тесты для животных не разрешили провезти в Россию. Фото: Pixabay

Тесты нужны для диагностики кальцивироза и бруцеллёза.

В Санкт-Петербурге при проведении ветеринарного контроля запретили ввоз 45 импортных экспресс-тестов для выявления кальцивироза у котов, бруцеллёза у крупных животных и тест на антитела к бруцеллёзу у собак. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Известно, что тесты отправили авиапосылкой из Польши в адрес индивидуального предпринимателя из Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что у экспресс-тестов не было разрешения на ввоз. В связи с этим груз не попадет адресату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге.

животные новости СПб Россельхознадзор экспресс-тест


 

Новости партнеров
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госжилинспекции рассказали, почему петербуржцы платят за несуществующий ...
В Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов
Председатель СК России назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
Петербургские бары и рестораны обратились с открытым письмом к губернатору города
В баре на 2-ой Советской посетитель лишился зубов
В Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в убийстве
Росгвардейцы поймали рецидивиста, обокравшего строительный магазин на ...
Праздник новогодней елки в этом году пройдет в смешанном формате