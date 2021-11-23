В Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов

Тесты нужны для диагностики кальцивироза и бруцеллёза.

В Санкт-Петербурге при проведении ветеринарного контроля запретили ввоз 45 импортных экспресс-тестов для выявления кальцивироза у котов, бруцеллёза у крупных животных и тест на антитела к бруцеллёзу у собак. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Известно, что тесты отправили авиапосылкой из Польши в адрес индивидуального предпринимателя из Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что у экспресс-тестов не было разрешения на ввоз. В связи с этим груз не попадет адресату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге.