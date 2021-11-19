Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора приостановили движение крупной партии аргентинских креветок из-за отсутствия необходимой документации.
В пресс-службе управления Россельхознадзора по Северо-Западу сообщили, что ветеринарный контроль 24 тонны креветок провели на складе временного хранения. Морепродукты следовали из аргентинского города Пуэрто-Мадрин в адрес подмосковной компании, занимающейся переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков.
В результате выяснилось, что в перечне необходимых для импорта документов не было предварительного уведомления от компетентного органа Аргентины о поставки партии креветок в РФ.
Движение партии временно приостановили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург безуспешно пытались провезти 40 тонн чилийского лосося.