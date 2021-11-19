Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге

Тихоокеанские креветки. Фото: Фото: Рixabay
Движение партии временно приостановили. Фото: Рixabay

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора приостановили движение крупной партии аргентинских креветок из-за отсутствия необходимой документации.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Северо-Западу сообщили, что ветеринарный контроль 24 тонны креветок провели на складе временного хранения. Морепродукты следовали из аргентинского города Пуэрто-Мадрин в адрес подмосковной компании, занимающейся переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков.

В результате выяснилось, что в перечне необходимых для импорта документов не было предварительного уведомления от компетентного органа Аргентины о поставки партии креветок в РФ.

Движение партии временно приостановили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург безуспешно пытались провезти 40 тонн чилийского лосося.

креветки новости СПб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с поразительной скоростью нашли подростков, оголившихся у ...
На здании Театра Комедии отреставрируют исторические балконы
Певца Серова выписали из больницы после месячной болезни
В Петербурге выставят на торги новые коммерческие помещения
В Гатчине из магазинов изъяли полтонны санкционки
В Петербурге коллективный иммунитет приближается к 70%
В Петербурге ищут усатого насильника 10-летней девочки
В Петербурге 16-летней девочке пересадили печень: такого врачи еще не делали