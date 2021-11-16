В Петербург безуспешно пытались провезти 40 тонн чилийского лосося

Рыба поступила в городе без предварительного уведомления.

Сотрудники Россельхознадзора не допустили провоз в Санкт-Петербург 40 тонн чилийского лосося. Специалисты поясняют, что рыба привезли без предварительного уведомления. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что лосось везли в Петербург из предприятия в Чили. Грузополучателем является компания, занимающаяся оптовой торговлей пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. У лосося не оказалось предварительных уведомления от компетентного органа Чили о выдаче ветеринарных сертификатов на поставку лосося в Россию. В связи с этим рыба пока не может пересечь границу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия не нуждается в импорте лосося.