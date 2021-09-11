Россия не нуждается в импорте лосося

Страна производит столько рыбы, сколько хватает на всех граждан.

Россия смогла полностью обеспечить себя лососем. В связи с этим страна больше не нуждается в импорте рыбы. Об этом сообщает «Интерфакс» 10 сентября.

Соответствующее заявление сделал глава «Росрыболовства» Илья Шестаков. Он отметил, что Россия некоторое время закупала лосося у Норвегии – примерно 120 тысяч тонн в год. В 2014 году были введены санкции, в связи с чем Россия нарастила производство лосося – на данный момент вдвое.

В 2021 году будет произведено около 330 тысяч тонн лосося. В таком случае стране не придется импортировать рыбу.

«Если в прошлом году мы говорили о 14-процентном росте, то в этом году уже за первое полугодие производство красной рыбы увеличилось на 20%»,

— сказал Шестаков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что долги россиян перед банками приблизились к 1 триллиону рублей.