Россия не нуждается в импорте лосося

Россия не нуждается в импорте лосося
Лосось содержит омега-3 жирные кислоты. Фото: pixabay.com

Страна производит столько рыбы, сколько хватает на всех граждан.

Россия смогла полностью обеспечить себя лососем. В связи с этим страна больше не нуждается в импорте рыбы. Об этом сообщает «Интерфакс» 10 сентября.

Соответствующее заявление сделал глава «Росрыболовства» Илья Шестаков. Он отметил, что Россия некоторое время закупала лосося у Норвегии – примерно 120 тысяч тонн в год. В 2014 году были введены санкции, в связи с чем Россия нарастила производство лосося – на данный момент вдвое.

В 2021 году будет произведено около 330 тысяч тонн лосося. В таком случае стране не придется импортировать рыбу.

«Если в прошлом году мы говорили о 14-процентном росте, то в этом году уже за первое полугодие производство красной рыбы увеличилось на 20%»,

— сказал Шестаков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что долги россиян перед банками приблизились к 1 триллиону рублей.

импорт лосось рыба


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия не нуждается в импорте лосося
Лавров считает, что сборная России по футболу проявит себя благодаря Карпину
Под Волховом у жилого дома нашли снаряд времен ВОВ
В России от ковида полностью привились 39,8 млн человек
Жители Ленобласти могут подавать документы на визу без предварительной записи
В Петербурге за прошлый год задержали 69 педофилов
Главу радио «Эрмитаж» признали банкротом
Полковник из Петербурга объяснил, почему выросло сексуальное насилие над детьми