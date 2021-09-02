Долги россиян перед банками приблизились к 1 триллиону рублей

Рост задолженностей по кредитам может привести к массовому дефолту, если уровень платежеспособности снизится. Фото: pixabay

Рост задолженностей по кредитам может привести к массовому дефолту, если уровень платежеспособности снизится. Фото: pixabay

Общая сумма просроченных долгов россиян перед банками на сентябрь 2021 года составила 955 миллиардов рублей и может достичь триллиона уже в следующем году.

Больше всего задолженностей накопилось по необеспеченным потребительским кредитам, сообщают «Известия». Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев пояснил, что на долю просроченности в сегменте потребительского кредитования приходится более 60% от всей просрочки.

«Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному [обязательству]», — заявил Мехтиев.

Рост задолженностей по кредитам может привести к массовому дефолту, если уровень платежеспособности снизится. Также на ухудшение проблемы задолженностей может повлиять агрессивная динамика выдач крдитов и увеличения долговой нагрузки населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госдолг РФ увеличился за полгода и превысил 20 трлн рублей.