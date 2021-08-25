Госдолг РФ увеличился за полгода и превысил 20 трлн рублей

Госдолг РФ увеличился за полгода и превысил 20 трлн рублей
В России государственный долг перевалил за 20 трлн рублей. Однако это гораздо меньше, чем во многих других странах. Фото: pixabay.com

В период с января по июнь 2021 года государственный долг Российской Федерации стал больше примерно на 1,4 трлн рублей.

По информации оперативного доклада Счетной палаты, рост долга России, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, составил около 8%.

Внутренний долг государства стал больше на 1,2 трлн рублей. Таким образом сейчас он составляет 16,1 трлн рублей. Внешний – на 1,6 млрд долларов, его общее количество составило 58,5 млрд долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство труда приняло порядок извещения россиян о предполагаемой сумме пенсий. В документе сказано, что данные о пенсионных начислениях будут даваться лицам еще не получавшим такие выплаты. Это касается застрахованных женщин от 40 лет и мужчин, достигших 45 лет.

госдолг деньги Россия Счётная палата ВФ


 

Новости партнеров
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В составе глубинных алмазов могут быть останки древнейших существ
Взрыв в Выборге: подорвалась машина помощницы судьи
Разбойник в маске напал на аптеку в Парголово
Петербуржцы в среду утром попали в четырехбалльные пробки
Застолье сожителей-одногодок на Добровольцев закончилось ножевым
Суд отпустил виновника смертельного ДТП с двумя байками на Октябрьской набрежной
Госдолг РФ увеличился за полгода и превысил 20 трлн рублей
Путин предложил выплатить по 15 тыс. рублей силовикам