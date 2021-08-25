Госдолг РФ увеличился за полгода и превысил 20 трлн рублей

В России государственный долг перевалил за 20 трлн рублей. Однако это гораздо меньше, чем во многих других странах. Фото: pixabay.com

В России государственный долг перевалил за 20 трлн рублей. Однако это гораздо меньше, чем во многих других странах. Фото: pixabay.com

В период с января по июнь 2021 года государственный долг Российской Федерации стал больше примерно на 1,4 трлн рублей.

По информации оперативного доклада Счетной палаты, рост долга России, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, составил около 8%.

Внутренний долг государства стал больше на 1,2 трлн рублей. Таким образом сейчас он составляет 16,1 трлн рублей. Внешний – на 1,6 млрд долларов, его общее количество составило 58,5 млрд долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство труда приняло порядок извещения россиян о предполагаемой сумме пенсий. В документе сказано, что данные о пенсионных начислениях будут даваться лицам еще не получавшим такие выплаты. Это касается застрахованных женщин от 40 лет и мужчин, достигших 45 лет.