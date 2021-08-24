Минтруд принял порядок извещения россиян о предполагаемой сумме пенсий

Минтруд принял порядок извещения россиян о предполагаемой сумме пенсий
Минтруд утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсий. Фото: rosmintrud.ru

То, в каком порядке будут информировать жителей России о сумме пенсионных накоплений стало известно из постановления, опубликованного 23 августа, в понедельник, на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В документе сказано, что данные о пенсионных начислениях будут даваться лицам еще не получавшим такие выплаты. Это касается застрахованных женщин от 40 лет и мужчин, достигших 45 лет

Информирование будет случаться раз в три года, начиная с указанного возраста. Приказ вступит в законную силу в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 46 млрд рублей на доплаты медикам.

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Минтруд принял порядок извещения россиян о предполагаемой сумме пенсий