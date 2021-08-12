Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 46 млрд рублей на доплаты медикам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 46 миллиардов рублей на дальнейшие спецвыплаты медикам, которые помогают людям с ковидом.

Это решение приняли накануне на заседании правительства. Деньги поступят из резервного фонда кабмина и будут выплачиваться до ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Доплаты медработникам, которые находятся в контакте с людьми с COVID-19, ввели в стране в апреле прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 66% туристов, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о прививке от ковида. Около 30% путешественников дети. В Краснодарском крае продолжается вакцинация, привито более 150 тыс. человек, в городе работают 32 прививочных пункта. Для вакцинации путешественников нужно порядка 50 тысяч доз вакцины.