Больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными

С 1 августа в гостиницы Сочи и края для заселения надо предъявить сертификат о прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С 1 августа в гостиницы Сочи и края для заселения надо предъявить сертификат о прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Более 66% туристов, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о прививке от ковида. Около 30% путешественников дети.

В Краснодарском крае продолжается вакцинация, привито более 150 тыс. человек, в городе работают 32 прививочных пункта. Для вакцинации путешественников, которые заселились и дали согласие на добровольную прививку в течение 3 дней, нужно порядка 50 тысяч доз вакцины. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

С 1 августа в гостиницы Сочи и края для заселения надо предъявить сертификат о прививки, медотвод или справку о перенесенном заболевании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончалось еще 48 человек. Об этом стало известно в четверг, 12 августа. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией.