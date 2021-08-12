Больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными

Больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными
С 1 августа в гостиницы Сочи и края для заселения надо предъявить сертификат о прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Более 66% туристов, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о прививке от ковида. Около 30% путешественников дети.

В Краснодарском крае продолжается вакцинация, привито более 150 тыс. человек, в городе работают 32 прививочных пункта. Для вакцинации путешественников, которые заселились и дали согласие на добровольную прививку в течение 3 дней, нужно порядка 50 тысяч доз вакцины. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

С 1 августа в гостиницы Сочи и края для заселения надо предъявить сертификат о прививки, медотвод или справку о перенесенном заболевании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончалось еще 48 человек. Об этом стало известно в четверг, 12 августа. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией.

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Больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными