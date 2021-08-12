В Петербурге от коронавируса скончалось еще 48 человек

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 48 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 12 августа. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией. Лидером сегодня является Москва — 56 умерших с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло 16 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 19 848 человек. За последние сутки также обнаружено 1 801 новый случай заболевания вирусом. Выздоровело 2 289 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах Америки оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса.