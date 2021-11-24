В Петербурге завершили работу над бюджетом на 2022-2024 годы

В Петербурге завершили работу над бюджетом на 2022-2024 годы
В ЗакСе одобрили законопроект. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЗакС утвердил все правки и передал документ на подписание губернатору.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга сегодня, 24 ноября, окончательно приняли законопроект о бюджете на 2022-й год и плановый период 2023-2024 годов. Документ предстоит подписать губернатору города Александру Беглову.

Ожидается, что доходы Северной столицы в следующем году составят 890,8 миллиардов рублей, а расходы – 971,5 миллиардов. Таким образом, дефицит составит 80,7 миллиардов.

Беглов, комментируя законопроект, отметил, что впервые расходы развития впервые превысят 20% от всех расходов. Власти надеются, что в 2024-м году город впервые заработает триллион рублей – весомый вклад внесет «Газпром».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты ЗакСа поддержали поправку бюджета на 2022 год.

Александр Беглов бюджет новости СПб


 

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